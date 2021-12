CCXP: Sony divulga trailer e anuncia novo filme do Homem-Aranha

Homem-Aranha foi o grande destaque do painel da Sony Pictures na CCXP Worlds 21 neste sábado, 4. O personagem ganhará dois novos filmes de animação, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso - Parte 1 e Parte 2 além de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, encerramento da trilogia em live-action estrelada por Tom Holland.

Logo no início do painel, a dupla de diretores Chris Miller e Phil Lord havia revelado que o já anunciado filme de animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso terá também sua sequência produzida simultaneamente, denominadas como Parte 1, com estreia prevista para outubro de 2022, e Parte 2, ainda sem previsão de lançamento.

"Universos malucos, mundos para visitar, toda essa jornada que Miles terá não cabia em uma única parte", justificou a dupla. Foi divulgado ainda um vídeo curto com imagens dos personagens Miles Morales e Gwen Stacy, além de algumas cenas de ação.

Na sequência do evento da CCXP, Tom Holland esteve presente por meio de um vídeo gravado falando sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. "Vocês vão ver coisas nesse filme que nunca viram antes. Falo de bombas de abóbora, tempestades de areia, o multiverso - ok, talvez já tenham visto, mas não assim", comentou o ator, que deixou um tom de mistério no ar: "Joguem suas teorias de fã pela janela, elas não são verdadeiras. Ou são?"

Houve ainda uma entrevista, também previamente gravada, com atores de três conhecidos vilões dos filmes do super-herói da Marvel: Willem Dafoe (Duende Verde), Alfred Molina (Dr. Octopus) e Jamie Foxx (Electro).

Dafoe contou sua reação ao saber que retornaria ao personagem 17 anos depois do filme em que ele morreu. "Quando eu soube, pensei: 'Isso é loucura'. Eu fui empalado no primeiro filme, mas pensei: eles podem descobrir um jeito de me trazer de volta. Após saber a ideia e o roteiro, me pareceu muito divertido, e uma boa solução", revelou.

O trio ainda destacou os novos figurinos, mais modernos, que ajudam nas gravações. "Os tentáculos [do Dr. Octopus] são todos digitais agora. Serão acrescentados a mim posteriormente. No filme original, eram mecânicos e presos a mim, movidos como se fosse uma marionete", lembrou Molina.

Já Dafoe comparou: "Quer saber a verdade? Ninguém sabe o quão desconfortáveis são esses figurinos. Mas são bons, e somos atores. Você esquece do desconforto. Mas hoje os figurinos são bem mais confortáveis do que eram antes. Lembro da prova inicial do figurino do Duente Verde, fiquei em pé por oito horas, me puseram diferentes próteses... Agora eles me escanearam, fizeram o design, confeccionaram e usei. São mais flexíveis, podemos fazer mais coisas".

Molina ainda falou sobre como é representar um personagem de histórias tão cultuadas pelos fãs: "Queremos dar a eles algo que valha a pena. Como grande porcentagem do público é de fãs de quadrinhos, que amam os detalhes, as minúcias, isso é importante para nós, também, porque não queremos decepcionar esse lado da narrativa."

'Morbius'

Entre as novidades envolvendo Homem-Aranha, o ator Jared Leto, protagonista de Morbius, outra aposta do universo Marvel para 2022, falou sobre sua relação com o personagem e introduziu a exibição da cena em que o personagem se transforma em monstro, uma de suas favoritas.