Caverna.club: Um telefone como arma

Um apartamento na Place Dauphine, Paris, 1964. Jean Cocteau havia cantado pra subir no ano anterior, mas sua obra, mais do que nunca, era incandescente. Talvez por ser a mais popular delas, A Voz Humana (La Voix Humaine) chegava agora ao gorgomilo da atriz e pitéu francesa Simone Signoret na pele de Elle/Ela, a mulher abandonada pelo amante que durante 40 minutos trava uma conversa com o miserável por telefone. Claro, telefone fixo, um horror. A gravação virou fita cassete, o sucesso foi absoluto (bit.ly/3CW9F1v).

Esta gravação foi feita no próprio apartamento de Signoret em Paris e é uma das dezenas de versões existentes da peça de Cocteau. Entre o dia em que o azougue surrealista botou um ponto final em seu texto, em 1928, e hoje, A Voz Humana transcendeu o teatro, tornou-se ópera, filme e instalação. Talvez tivesse virado marca de enxaguante bucal, mas nunca soubemos – algo, cá entre nós, bem possível se considerado o gosto dos surrealistas. Encenaram, gravaram e filmaram a peça atrizes como a norueguesa (nascida em Tóquio) Liv Ullman, a sueca Ingrid Bergman e mais recentemente a inglesa Katherine Matilda Swinton, vulgo Tilda. Esta, no média-metragem de Pedro Almodóvar lançado ano passado. Chegará em breve às plataformas digitais de Pindorama.

A Voz Humana está em todos os lugares e de todas as formas, não adianta tentar fugir. O texto de Cocteau virou ópera por suas mãos. Escreveu o libreto e jogou a bola para o compositor Francis Poulenc fazer a partitura em 1958. Desde então tem sido apresentada de todas as maneiras. Tome-se como exemplo a exibição, até amanhã, no Opera Theatre of Saint Louis, da soprano e bambambã da ópera Patricia Racette, debulhando o texto surrealista na chamada tragédia lírica. Há uma versão paga no site Opera (operaphila.tv/videos/la-voix-humaine). Gratuitas, no Vimeo (vimeo.com/88116605), com Dietlinde Turban como Elle/Ela, ou com Isaiah Bell, na City Opera Vancouver (youtu.be/--Fqi-yCesQ).

Cocteau dizia que a peça era uma reação aos textos teatrais decorativos e também um reforço ao seu gosto pelo desumano, maravilhoso e pelos sonhos. Bonito isso. Claro, se contarmos também a questão da solidão humana e o instinto de autopreservação. “Não só o telefone às vezes é mais perigoso do que o revólver”, dizia, “mas também seu fio sinuoso bombeia nossas forças e não nos dá nada em troca”. Mais vivo que nunca.

Simone Signoret é centenária e se foi em um dia como hoje. Era o pseudônimo de Simone-Henriette-Charlotte Kaminker. Não importa. Não é qualquer uma que tem seu nome adotado por uma gigante da música, como Nina Simone, como forma de amor e admiração.

