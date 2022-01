Causa da morte de Sidney Poitier é revelada

Sidney Poitier morreu de uma combinação de insuficiência cardíaca, demência de Alzheimer e câncer de próstata. O ator faleceu em sua casa em Beverly Hills em 6 de janeiro, aos 94 anos. A certidão de óbito oficial - que foi obtida pelo site de notícias TMZ - também confirmou o local da morte.

As informações constam no relatório do Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles (Califórnia).

Poitier foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar pela atuação em Uma Voz nas Sombras (1963). O ator, que cresceu nas Bahamas, já tinha sido o primeiro negro a receber indicação como melhor ator por Acorrentados (1958), no qual dividiu a cena com Tony Curtis.

Em seus mais de 50 anos de carreira como ator, participou de mais de 40 filmes. O performer e diretor foi um verdadeiro ídolo de Hollywood e, em 2002, recebeu o Oscar honorário, prêmio que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concede às figuras do cinema que tiveram um peso especial na indústria.

Além de uma carreira de sucesso (também são notáveis suas interpretações em No Calor da Noite, Adivinhe Quem Vem Para Jantar), Poitier teve uma ativa ação na luta pelos direitos humanos, especialmente para os afro-americanos. Ele foi embaixador das Bahamas no Japão entre 1997 e 2007.