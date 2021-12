Cate Blanchett receberá César de honra por sua carreira

A estrela de cinema australiana Cate Blanchett receberá um César de honra por toda a sua carreira durante a 47ª cerimônia do prêmio cinematográfico francês, em 25 de janeiro de 2022, anunciaram os organizadores na sexta-feira, 17.

Blanchett, de 52 anos, receberá esse prêmio especial por uma carreira e uma personalidade "absolutamente excepcionais", explicou a rede de TV Canal + e a Academia dos César franceses em um comunicado.

Cate Blanchett é "uma artista de múltiplas facetas, seja no cinema, na televisão ou no teatro", explicou a nota conjunta.

Blanchett já recebeu dois prêmios Oscar, em 2005, por O Aviador, de Martin Scorcese, e em 2014, por Blue Jasmine, de Woody Allen.

Além de atriz, a estrela australiana também é produtora. Acaba de terminar a produção do filme TAR, dirigido por Todd Field, e participou do último longa de Guillermo Del Toro, O Beco do Pesadelo, que estreia no primeiro semestre de 2022.

Blanchett ainda é recompensada pelo seu compromisso "além do set" em favor dos "direitos das mulheres e da ecologia", explicam os organizadores.

Blanchett foi uma das atrizes que organizou uma campanha contra Harvey Weinstein quando eclodiu o escândalo de abusos sexuais protagonizados pelo produtor norte-americano ao longo de anos. Em 2018, a atriz, que presidia o Festival de Cannes, pisou no tapete vermelho com 81 mulheres da sétima arte, em favor da igualdade.

Além disso, Cate Blanchett é embaixadora da boa vontade da alta comissão da ONU (Organização das Nações Unidas) para os refugiados.

A 47ª cerimônia do prêmio César ocorrerá em 25 de janeiro de 2022 na sala Olympia de Paris, na França.