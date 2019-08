Cate Blanchett pode protagonizar novo filme de Guillermo del Toro

A atriz australiana Cate Blanchett está negociando sua participação em Nightmare Alley, novo filme do cineasta mexicano Guillermo del Toro, informou a revista especializada Variety nesta sexta-feira, 2. Se as conversações finalmente se concretizarem, Blanchett será protagonista do filme ao lado de Bradley Cooper, que está em negociações com Del Toro desde meados de junho.

Ganhadora de dois Oscar por O Aviador (2004) e Blue Jasmine (2013), Cate Blanchett é altamente respeitada em Hollywood por seus papéis em filmes como O Curioso Caso de Benjamin Button (2008), Carol (2015) e a trilogia O Senhor dos Anéis.

Nightmare Alley é o primeiro trabalho de Del Toro após A Forma da Água (2017), que ganhou quatro prêmios do Oscar. O roteiro será assinado pelo mexicano e por Kim Morgan (Frankenpimp).