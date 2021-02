Caso de covid-19 na equipe de novo 'Animais Fantásticos' suspende produção

LONDRES - A produção do terceiro filme Animais Fantásticos e Onde Habitam foi suspensa porque um membro da equipe foi diagnosticado com covid-19, informou a Warner Bros. Pictures nesta quinta-feira.

A franquia derivada dos livros e filmes Harry Potter tem Eddie Redmayne, vencedor do Oscar, no papel do "magizoólogo" Novat Scamander.

A filmagem havia começado em setembro na Warner Bros. Studios em Leavesden, nos arredores da cidade de Londres. A pandemia adiou o início programado para março de 2020, de acordo com The Hollywood Reporter.

"Um membro da equipe de Animais Fantásticos 3 teve um exame positivo de covid-19. O diagnóstico foi confirmado em resultado de exames obrigatórios e contínuos que todos os funcionários da produção fazem, e o membro da equipe está em isolamento atualmente", disse um porta-voz da Warner Bros. Pictures em um comunicado.

"Por zelo, Animais Fantásticos 3 interrompeu a produção e voltará de acordo com as diretrizes de segurança".

O comunicado não deu maiores detalhes.

A franquia Animais Fantásticos transcorre cerca de 70 anos antes de Harry Potter e conta com versões mais jovens de personagens da escritora J.K. Rowling, como Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law.

O próximo filme, que deve ser lançado em julho de 2022, trará Mads Mikkelsen no papel do mago maligno Gellert Grindelwald, vivido originalmente por Johnny Depp.