'Casa Gucci': assista ao 1º trailer do filme com Lady Gaga e Adam Driver

Casa Gucci, filme protagonizado por Lady Gaga e Adam Driver inspirado no crime real do assassinato de Maurizio Gucci, um dos herdeiros da grife italiana, ganhou seu primeiro trailer na sexta-feira, 30.

Maurizio, neto do fundador da marca, foi presidente da empresa entre 1983 e 1993, quando vendeu sua parte das ações por uma quantia milionária. O valor teria despertado o interesse de sua ex-mulher, Patrizia, que contratou um atirador para assassiná-lo com três tiros em frente ao seu escritório em 27 de março de 1995. Posteriormente, ela foi condenada pelo crime junto a seus cúmplices. Clique aqui para ler mais detalhes sobre o caso.

Leia Também Conheça a sombria história da família Gucci que vai virar filme com Lady Gaga

Dirigido por Ridley Scott, Casa Gucci é baseado no livro The House of Gucci, de Sara Gray Forden, e também traz nomes como Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino no elenco.

Em recentes declarações à imprensa italiana, a mandante do crime Patrizia fez críticas ao filme: "Estou bastante aborrecida pelo fato de Lady Gaga estar me interpretando no novo filme de Ridley Scott sem sequer ter tido a perspicácia e a sensibilidade de vir ao meu encontro. Não é por uma questão econômica, não vou tirar um centavo do filme, mas de bom senso e respeito."

"Todo bom ator deve primeiro conhecer a personagem que vai representar ao vivo". "Não acho certo não ser contatada quando vejo as fotos de Lady Gaga entrando no camarim escrito 'Patrizia'", afirmou à agência Ansa, ressaltando que tem "simpatia e apreço" pela cantora.

Trata-se do segundo grande papel de Lady Gaga no cinema. Em 2018, ela chamou atenção ao estrelar o remake de Nasce Uma Estrela ao lado de Bradley Cooper, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Na cerimônia, ela também cantou a música Shallow, que lhe rendeu o Oscar de melhor canção original.

Assista ao trailer de Casa Gucci abaixo: