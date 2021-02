Casa de 'O Silêncio dos Inocentes' pode se tornar destino turístico

A casa em que o serial killer Buffalo Bill, personagem do filme O Silêncio dos Inocentes, aprisionava e matava suas vítimas, e cenário de diversas cenas do filmes, pode se tornar um destino turístico em breve.

O imóvel, construído em 1910 em Perryopolis, subúrbio de Pittsburgh, tem seu interior preservado como era no clássico thriller de Jonathan Demme que venceu cinco Oscars, inspirado no livro de Thomas Harris.

Cinco anos após ser vendida por 195 mil dólares, a propriedade foi vendida para o designer de produção Chris Rowan por 290 mil dólares.

Ele pretende torná-la uma atração turística com o intuito de alugar quartos a hóspedes, de acordo com a AFP.

Turistas poderiam passear pela casa, incluindo na adega em que o personagem Jame Gumb, nome do fictício Buffalo Bill, aprisionava suas vítimas sequestradas.

O novo proprietário é um especialista em decoração de cenários para o cinema, e planeja recriar o local como uma réplica do cativeiro de Buffalo Bill. No entanto, o poço subterrâneo do filme não existe no imóvel real, ele foi gravado em um estúdio.

Confira um vídeo mostrando o interior da casa: