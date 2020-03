Cannes abre portas para sem-teto depois de coronavírus adiar festival de cinema

O Palais des Festivals deveria estar se preparando para dar as boas-vindas aos maiores nomes do cinema em seu tapete vermelho. Ao invés disso, o cenário do Festival Internacional de Cinema de Cannes está abrindo as portas para os sem-teto da cidade que não têm para onde ir durante a interdição do coronavírus.

O festival de cinema anual no resort da Riviera Francesa ladeado de palmeiras deveria acontecer entre 12 e 23 de maio, mas na semana passada os organizadores adiaram o evento para o final de junho, e na sexta-feira, o salão do festival acolheu os desabrigados.

“Temos entre 50 e 70 pessoas aqui todas as noites”, disse Dominique Aude-Lasset, uma autoridade da prefeitura de Cannes.

Oito dias atrás, o presidente francês, Emmanuel Macron, orientou os 67 milhões de cidadãos a ficarem em casa para se protegerem da pandemia e desacelerar sua disseminação – o que é um grande problema para os estimados 12 mil sem-teto que vivem nas ruas.

Existe o receio de que o coronavírus pode ter um impacto desproporcional nos sem-teto, que geralmente vivem sem acesso a condições sanitárias adequadas e às vezes sofrem de doenças subjacentes. Muitos dependem de doações de um público hoje confinado nos próprios lares.

Na entrada, um funcionário de máscara mede a temperatura de cada sem-teto a cada vez que eles entram no recinto. Dentro existe uma área de alimentação, um bloco de chuveiros e um espaço comum com televisão e jogos. Em um sala cavernosa de teto baixo, camas de campanha estão montadas em três fileiras longas.

Ainda há quatro canis para abrigar seus cães.