Cannes 2022: Versão restaurada de ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ emociona plateia

CANNES - Foi emocionante. A Salle Buñuel estava quase lotada, com lugares disponíveis apenas nas laterais. Não representa pouco num festival como Cannes, com tantas seções, e atrações. Na sala que leva o nome de Luis Buñuel - e Glauber Rocha ganhou duas vezes em Cannes o prêmio que homenageava o mestre surrealista espanhol -, o público estava reunido para ver a versão restaurada, em 4K, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, em Cannes Classics.

Paloma Rocha, filha de Glauber, tinha 4 anos quando o pai participou da competição de Cannes. Foi um ano excepcional para o Brasil. Dois filmes na competição, dois marcos do Cinema Novo - Deus e o Diabo e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Ao Estadão, ela disse que o retorno do filme a Cannes fechava um ciclo. Para o fecho ser completo, tinha de ser na Salle Buñuel.