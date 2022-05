Cannes 2022: 'Triangle of Sadness’, de Ruben Östlund, ganha a Palma de Ouro

CANNES - Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, venceu a Palma de Ouro do 75º Festival de Cannes. É a segunda Palma de Ouro do diretor sueco, ganhador em 2017 por The Square – A Arte da Discórdia. O filme é uma crítica ao capitalismo e aos milionários. O júri presidido pelo ator francês Vincent Lindon anunciou os prêmios neste sábado, 28.

Houve empate no Grande Prêmio do Júri, entre Close, de Lukas Dhont, e Stars at Noon, de Claire Denis. O Prêmio do Júri também foi dividido entre EO, do polonês Jerzy Skolimowski, e The Eight Mountains, dos belgas Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.

Park Chan-wook foi eleito o melhor diretor pelo melodrama noir Decision to Leave. O júri também criou um prêmio especial comemorando a 75ª edição para Tori and Lokita, dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Zar Amir Ebrahimi foi escolhida a melhor atriz por sua interpretação em Holy Spider, de Ali Abbasi. Ela faz uma jornalista que investiga os crimes de um serial killer matando trabalhadoras do sexo.

Song Kang Ho foi o melhor ator por seu trabalho em Broker, dirigido por Hirokazu Kore-eda. Ele vive um homem que faz parte de um esquema ilegal de adoção.

O prêmio de melhor roteiro ficou com Tarik Saleh, por seu filme Boy from Heaven, que também dirigiu. A Caméra D’Or, para o melhor filme de estreante entre todas as seções do festival, foi para Riley Keough e Gina Gammell, por War Pony.