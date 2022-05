Cannes 2022: Filme 'The Worst Ones' vence competição 'Um Certo Olhar'

Um filme ambientado nos subúrbios da classe trabalhadora da cidade de Boulogne-sur-Mer, no norte da França, ganhou o prêmio principal na competição Um Certo Olhar no Festival de Cinema de Cannes, nesta sexta-feira, 27.

The Worst Ones, dirigido por Lise Akoka e Romane Gueret, explora os desafios do elenco de rua, contando a história da reação de uma comunidade à chegada de uma equipe de filmagem.

Joyland, filme de Saim Sadiq que busca quebrar os estereótipos de gênero no Paquistão, a primeira participação do país no Festival de Cannes, ganhou o prêmio do júri.

Um Certo Olhar é uma competição focada em jovens talentos e filmes de arte que ocorre paralelamente à competição principal pela Palma de Ouro, que será anunciada no sábado.