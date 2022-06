Cameron Díaz deixa aposentadoria e voltará ao cinema em comédia da Netflix

Quatro anos após anunciar sua aposentadoria, Cameron Díaz voltará à frente das câmeras ao lado de Jamie Foxx para estrelar uma comédia de ação que fará parte do catálogo da Netflix.

O próprio Foxx confirmou a informação na terça-feira, 28, publicando uma ligação com Díaz que também mostrou o esportista Tom Brady dando conselhos sobre como voltar ao ofício, já que ele mesmo voltou a jogar na liga profissional de futebol um mês depois de anunciar sua aposentadoria. "Estou nervosa, mas não sei como fazer isto", diz Díaz na chamada.

Por sua vez, a plataforma de streaming apenas postou um tweet declarando que a atriz está "oficialmente irrevogável". Apesar da propaganda, Netflix está mantendo os detalhes da trama do filme em segredo, embora se saiba apenas que será chamado de Back in Action (De volta à ação, em tradução livre), em um claro aceno para o retorno da atriz à tela.

As filmagens começarão no final deste ano, com Seth Gordon (Quero Matar Meu Chefe) dirigindo e Brendan O'Brien (Vizinhos) encarregado do roteiro.

Díaz e Foxx trabalharam juntos anteriormente em Um Domingo Qualquer (1999) e Annie (2014), que foi seu último longa-metragem. A atriz de 49 anos anunciou sua aposentadoria em 2018, depois de aparecer em inúmeros blockbusters como O Casamento de Meu Melhor Amigo, Quem Vai Ficar com Mary?, As Panteras e Shrek. Seu papel em O Máscara (1994), comédia icônica protagonizada por Jim Carrey, catapultou Díaz para a ribalta de Hollywood e a tornou uma das estrelas mais rentáveis do cinema.