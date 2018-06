Cacá Diegues apresenta 'O Grande Circo Místico' em Cannes

O cineasta Cacá Diegues apresentará, dentro da Sessão Especial da 71ª edição do Festival de Cannes, o filme O Grande Circo Místico, anunciaram nesta quinta-feira, 12, os organizadores.

O delegado geral do festival, Thierry Frémaux, afirmou na apresentação da seleção oficial que Cannes "está encantado" de voltar a contar com o cineasta no evento e de oferecer uma homenagem a ele.

Entre os filmes que apresentou já no célebre festival, que será realizado entre 8 e 19 de maio, figuram Um Trem Para as Estrelas, em 1987, Bye bye, Brasil em 1980 e Quilombo em 1984, todos em competição oficial.

A seção Cannes Classics reservou também uma homenagem à cinematografia de Diegues com Xica da Silva (2012) e de novo Bye bye, Brasil, em 2004.

O festival tem como presidente do júri da competição oficial a atriz e produtora australiana Cate Blanchett.