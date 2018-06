Brigitte Bardot diz que denúncias de assédio são hipócritas e ridículas

A ex-atriz francesa Brigitte Bardot, eterno símbolo sexual do cinema, considera que as denúncias de assédio sexual feitas por algumas atrizes são, "na maioria dos casos, hipócritas, ridículas, sem interesse" e critica aquelas que "vão provocando (...) com o objetivo de conseguir um papel".

Em entrevista publicada na terça-feira no site da revista Paris Match, a defensora dos direitos dos animais, hoje com 83 anos, assegura não ter "sido nunca vítima de assédio sexual".

"E eu achava agradável que me dissessem que eu era bonita ou que eu tinha um pescoço bonito. Este tipo de elogio é agradável", continuou Brigitte Bardot, grande estrela dos anos 1950 que renunciou à carreira cinematográfica em 1973 para se dedicar à sua causa.

"No que se refere às atrizes, e não às mulheres em geral, é, na maioria dos casos, hipócrita, ridícula, sem interesse. Isso ocupa o lugar de temas importantes que poderiam ser discutidos", respondeu Bardot sobre as denúncias de agressão sexual.

"Há muitas atrizes que vão provocando os produtores para conseguir um papel. Depois, para que se fale delas, dizem que sofreram assédio... Na realidade, mais do que beneficiá-las, isso as prejudica", opinou.

Uma centena de mulheres, entre elas a atriz Catherine Deneuve, assinaram uma carta em contraposição à onda de denúncias surgida após o caso Weinstein, e defenderam "uma liberdade de importunar" dos homens.