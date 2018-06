Brasil terá ampla participação no Festival de Berlim de 2018

BERLIM - O cinema brasileiro estará novamente representado no Berlinale, como é chamado o Festival de Cinema de Berlim, com diversos filmes, entre eles Operação Entebbe, do diretor José Padilha. O longa, entretanto, não entrará na competição. O outro é uma coprodução entre Paraguai, Uruguai e Brasil. Este, todavia, concorrerá ao Urso de Ouro. O Festival de Berlim será realizado entre os dias 15 e 25 de fevereiro.

O paraguaio Marcelo Martinessi, com sua obra-prima Las Herederas, coproduzido com Uruguai e Brasil, concorrerá com outros 18 filmes na competição oficial.

Além disso, dentro do cinema latino-americano, amplamente representando no festival deste ano, concorrerá ao Urso de Ouro o diretor mexicano Alonso Ruizpalacios, que, com seu filme Museo, que tem Gael García Bernal no papel principal, retorna ao festival após apresentar em 2014 Güeros em uma das seções paralelas.

Dentro da seção Berlinale Special, fora de concurso, estará presente o filme Operação Entebbe, do brasileiro José Padilha, Urso de Ouro em 2008 com Tropa de Elite, além do documentário argentino Viaje a los Pueblos Fumigados, de Fernando E. Solanas.

O cinema brasileiro, além disso, terá grande peso na seção Panorama, a segunda em importância do festival.

Nela serão projetados os documentários filmes Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi, e Bixa Travesty, de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, O processo, de Maria Ramos, Tinta Bruta, de Márcio Reolon e Filipe Matzembacher, e a coprodução com participação brasileira Central Airport THF, de Karim Aïnouz.

Na seção Fórum será projetado, além disso, o filme brasileiro Eu sou o Rio, de Gabraz Sanna e Anne Santos.

A seção Generation, dedicada ao cinema infanto-juvenil, contará também com uma nutrida representação latino-americana, na qual o produtor brasileiro Felipe Bragança será membro do júri.

O Brasil será representado nessa seção com o filme Unicórnio, de Eduardo Nunes.

Além disso, o Brasil estará representado na seção de curtas, com Alma Bandida, de Marco Antônio Pereira; Terremoto Santo, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca; e a coprodução com Portugal Russa, de João Salaviza e Ricardo Alves.