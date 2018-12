Brasil fica fora da disputa do Oscar de filme estrangeiro em 2019

O longa brasileiro O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, indicado pelo Brasil para tentar uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar em 2019, não entrou na lista divulgada nesta segunda, 17, pela Academia.

Os indicados confirmados na categoria são: o mexicano Roma; A Culpa, da Dinamarca, que estreia dia 27; o japonês Assunto de Família; o polonês Guerra Fria; o sul-coreano Em Chamas; o libanês Cafarnaum; Birds of Passage, da Colômbia; o alemão Never Look Away; e Ayka, do Casaquistão.

Grande favorito ao prêmio, Roma, de Alfonso Cuarón, está disponível na Netflix desde sexta-feira, 14.