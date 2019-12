Brasil está fora do Oscar de filme estrangeiro em 2020, mas mantém chances com documentário

O Brasil está fora da disputa pelo Oscar de melhor filme estrangeiro de 2020. Nesta segunda-feira, 16, a Academia de Hollywood divulgou uma lista com pré-indicados, e A Vida Invisível, o concorrente brasileiro, está fora. O documentário brasileiro com produção da Netflix, A Democracia em Vertigem, porém, está na lista da categoria melhor documentário.

Como esperado, Parasita, de Bong Joon Ho, e Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, estão na lista da categoria filme estrangeiro, ao lado do francês Les Misérables de Ladj Ly, entre outras seis produções. Oficialmente, a Academia mudou o nome da categoria para 2020: ela passa a se chamar Melhor Filme Internacional.

Coringa, Star Wars: A Ascensão Skywalker e Vingadores: Ultimato receberam cada um duas indicações nesta prévia.

Veja a lista completa de pré-indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2020

República Tcheca, The Painted Bird

Estônia, Truth and Justice

França, Les Misérables

Hungria, Aqueles Que Ficaram

Macedônia do Norte, Honeyland

Polônia, Corpus Christi

Rússia, Uma Mulher Alta

Senegal, Atlantics

Coreia do Sul, Parasita

Espanha, Dor e Glória

A Vida Invisível estreiou no dia 21 de novembro, depois de vencer a mostra Un Certain Regard, uma das mais importantes do Festival de Cannes, em maio, e ter tido duas galas no Brasil. O filme é inspirado no livro de Martha Batalha, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. O diretor Karim Aïnouz, criado pela mãe, num ambiente predominantemente dominado por mulheres – a avó, mais quatro tias –, quis retratar as mulheres de uma certa geração, oprimidas por homens dominadores, mas que resistem.

A Academia informa que um filme estrangeiro é definido como um longa-metragem (mais de 40 minutos) produzido fora dos Estados Unidos com os diálogos na maioria com outra língua que não o inglês.

Quando será o Oscar 2020?

As indicações finais ao Oscar serão anunciadas na segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, e a cerimônia ocorre no domingo, dia 9 de fevereiro.

A Democracia em Vertigem

Democracia em Vertigem, o filme de Petra Costa teve sua estreia mundial em Sundance, em janeiro, e depois disso percorreu um importante circuito de festivais. Ganhou resenhas favoráveis em publicações como The New York Times, The Guardian, El País e Variety. No Brasil, em geral a recepção foi boa, mas não unânime.

Veja a lista de documentários pré-indicados ao Oscar 2020

Advocate

American Factory

The Apollo

Apollo 11

Aquarela

The Biggest Little Farm

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

The Great Hack

Honeyland

Knock Down the House

Maiden

Midnight Family

One Child Nation

Outros indicados

Outras categorias também revelaram as suas "shortlists", uma espécie de lista de finalistas antes do anúncio oficial, no dia 13 de janeiro. Coringa foi pré-indicado em duas categorias: maquiagem e cabelo e trilha sonora original. Star Wars: A Ascensão Skywalker ainda nem chegou aos cinemas, mas também está em duas categorias nesta prévia: trilha sonora e efeitos especiais, as mesmas duas em que Vingadores: Ultimato continua na briga, por enquanto.