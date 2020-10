Brad Pitt vai à Justiça pela guarda dos filhos

Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram em 2016, mas ainda brigam pela guarda de cinco de seus seis filhos. Em mais um episódio dessa batalha, o galã entrou na Justiça para pedir uma divisão igual da custódia dos herdeiros, que hoje passam mais tempo com a mãe.

Segundo uma fonte citada pelo site Entertainment Tonight, Pitt pretende conseguir que a guarda compartilhada dos filhos "seja determinada e mantida".

O ex-casal luta pela guarda de Pax (16 anos), Zahara (15), Shiloh (14), Vivienne e Knox (12). Já Maddox, que tem 19 anos, é maior de idade e não está incluído na decisão.

De acordo com o site, Pitt respeita a maneira de que sua ex-mulher cuida dos filhos, mesmo que não concorde em tudo. O astro reconhece que Jolie gosta de crianças e quer o melhor para elas. No entanto, o galã afirma que sua presença também é necessária e deseja passar mais tempo com os filhos.

O casal começou o relacionamento em 2003, nos bastidores das filmagens de Sr. & Sra. Smith, em que são protagonistas. Eles se casaram em 2014 e o pedido de divórcio foi feito em setembro de 2016.

Atualmente, de acordo com o site TMZ, o ator de 56 anos, que também é ex-marido de Jennifer Aniston, está namorando a modelo alemã Nicole Poturaski, de 27.