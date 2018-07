Brad Pitt e Leonardo DiCaprio divulgam a primeira foto de novo filme

O ator Leonardo DiCaprio postou nesta quarta, 27, em seu perfil em uma rede social, uma foto com Brad Pitt que faz parte do filme de Quentin Tarantino que a dupla vai estrelar, Once Upon a Time in Hollywood. É a primeira imagem divulgada do longa, na qual os atores aparecem vestindo roupas coloridas inspiradas na década de 1960.

Com previsão de estreia em 9 de agosto de 2019, Once Upon a Time in Hollywood se passa no sul da Califórnia, onde um ator de TV chamado Rick Dalton (DiCaprio) e seu dublê Cliff Booth (Pitt) buscam um novo caminho para suas carreiras, tendo como cenário um momento turbulento com a revolução sexual, a Guerra do Vietnã e os assassinatos cometidos pelo grupo liderado por Charles Manson, crimes que completam 50 anos em 2019.

No filme, Dalton, que tem Al Pacino como seu agente, mora ao lado de uma vítima de Manson, a atriz Sharon Tate, que é vivida por Margot Robbie.

No elenco estão ainda Damian Lewis como o icônico ator Steve McQueen, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, James Marsden e o frequente colaborador de Tarantino, Tim Roth.