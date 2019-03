Com estreia prevista para 15 de agosto, Era Uma Vez em... Hollywood, que é o nono dirigido por Quentin Tarantino, une novamente os atores Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, que contam ainda com Margot Robbie no elenco.

Ambientado na Hollywood de 1969, mostra o astro de televisão Rick Dalton (DiCaprio) e seu dublê Cliff Booth (Pitt) em uma época de transformações na indústria cinematográfica.