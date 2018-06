Bombeiro de Nova York morre em incêndio em set de filme de Bruce Willis

Um bombeiro da cidade de Nova York morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo dois bombeiros, em incêndio em um prédio histórico onde um filme estrelado por Bruce Willis e Alec Baldwin estava sendo filmado, informaram autoridades e a mídia local nesta sexta-feira, 23.

O bombeiro Michael Davidson, de 37 anos, ficou ferido durante o incêndio que aconteceu na noite de quinta-feira, 22, e depois morreu em um hospital, informou o corpo de bombeiros de Nova York em publicação no Facebook.

“Tragédia horrível”, disse Mark Levine, vereador da cidade de Nova York, no Twitter. “Rezamos por sua família e seus entes queridos”.

Dois outros bombeiros ficaram gravemente feridos e três civis sofreram ferimentos menores durante o incêndio, que começou às 23h do horário local no porão do célebre e agora interditado St. Nick’s Jazz Pub, informou uma afiliada local da rede CBS.

O prédio estava sendo usado como cenário para o filme Motherless Brooklyn, estrelado por Willem Dafoe, Bruce Willis, Alec Baldwin e Edward Norton, que também é identificado como roteirista e diretor da produção, segundo a CBS.

Em um comunicado enviado à emissora, os produtores do filme ofereceram seus pêsames a Davidson, pai de quatro filhos, e a seus familiares.

“Nossos corações doem em solidariedade com sua família”, disseram. “Os bombeiros de Nova York são super-heróis da vida real e contam com nossa admiração e gratidão sem limites”.

Dezenas de integrantes da equipe cinematográfica estavam trabalhando no edifício quando perceberam a fumaça no set e chamaram os bombeiros, disse o comunicado.