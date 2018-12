'Bohemian Rhapsody', do Queen, é a música do século 20 mais reproduzida na internet

Eles disseram que não venderia por ter seis minutos de duração, passagens de ópera e letras sobre Galileu e Scaramouche, mas na segunda-feira, Bohemian Rhapsody, do Queen, se tornou a canção do século 20 mais reproduzida na internet.

Impulsionada pelo novo filme homônimo, a canção e o vídeo de 1975 superaram o marco de 1,6 bilhão de reproduções em todo o globo, disse a gravadora Universal Music Group em comunicado.

A música superou títulos como Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, e Sweet Child O’Mine, do Guns N’ Roses e agora também é a canção de rock clássico mais reproduzida na internet, acrescentou a Universal.

O filme Bohemian Rhapsody, no qual Rami Malek interpreta o falecido vocalista do Queen, Freddie Mercury, levou a música da banda de rock britânica a uma nova geração.

Cinco semanas após seu lançamento, o filme também se tornou a cinebiografia musical mais rentável de todos os tempos com bilheteria global de 600 milhões de dólares.

Na semana passada, Malek foi indicado a um Globo de Ouro por sua atuação, e muitos acreditam que também será nomeado ao Oscar em janeiro.

A Universal disse que vem divulgando a canção em plataformas de streaming nas últimas semanas e que contabilizou todas as reproduções registradas em serviços sob demanda globais, como Spotify, Apple Music e Deezer, além das reproduções da canção e do vídeo oficiais no YouTube, para determinar que Bohemian Rhapsody é a canção do século 20 com o maior número de reproduções.