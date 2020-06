‘Bob Esponja - O Incrível Resgate’ só será lançado em streaming nos EUA

Imaginar os cinemas americanos lotados parece insano diante da pandemia do novo coronavírus. Nos Estados Unidos, até esta terça-feira, 23, o número de mortos por causa da covid-19 ultrapassou os 120 mil. Nas últimas 24h, 1260 pessoas perderam a vida por causa da doença. Por isso, a Paramount Pictures decidiu não lançar Bob Esponja - O Incrível Resgate nas telonas.

De acordo com publicação da Variety, a empresa decidiu lançar o longa direto no streaming americano, com data ainda sem definição. No Brasil, a previsão é a de que o filme chegue aos cinemas em 8 de outubro.

Bob Esponja - O Incrível Resgate seria lançado em maio inicialmente nos Estados Unidos, depois em sete de agosto, mas as datas foram sendo canceladas diante da ameaça do coronavírus.

O mais novo filme do querido ‘calça quadrada’ é dirigido por Paul Tibbitt, com trilha sonora de Hans Zimmer, e não mistura animação com live-action como Bob Esponja: Um Herói Fora d’Água.

Assista ao trailer:

O longa terá transmissão exclusiva no CBS All Access em janeiro do ano que vem. “Este lançamento será perfeitamente sincronizado com a expansão contínua e a rebranding planejada do serviço no início de 2021, ao recebermos Bob Esponja e a turma de Bikini Bottom ao serviço da melhor maneira possível”, afirmou o coordenador digital da ViacomCBSI, Marc DeBevoise, em entrevista para a Variety.

DeBevoise também explicou que a empresa está planejando uma revisão da plataforma de streaming, que terá todos os episódios das temporadas anteriores de Bob Esponja Calça Quadrada.