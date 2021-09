Blue Origin anuncia novo voo espacial com o Capitão Kirk a bordo, segundo o TMZ

A companhia espacial Blue Origin anunciou, nesta segunda-feira, 27, seu próximo voo que, segundo o site de notícias TMZ, incluiria o ator William Shatner, o Capitão Kirk de Star Trek.

Segundo o TMZ, Shatner, de 90 anos, participará da viagem prevista para 12 de outubro e se tornaria a pessoa mais velha a visitar o espaço.

A Blue Origin revelou os nomes de dois dos quatro tripulantes, mas não confirmou a participação de Shatner.

São eles: Chris Boshuizen, ex-engenheiro da Nasa e cofundador da empresa de observação espacial Planet Labs; e Glen de Vries, co-fundador da plataforma de pesquisa Medidata Solutions.

Os outros dois nomes serão anunciados nos próximos dias, disse a Blue Origin.

A empresa anunciou que a decolagem do foguete New Shepard será no seu local de lançamento, ao oeste do Texas, em 12 de outubro.

A Blue Origin pertence ao magnata Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Bezos, seu irmão Mark, a aviadora pioneira Wally Funk e Oliver Daemen, que pagou por sua passagem, viajaram em 20 de julho no primeiro voo tripulado da Blue Origin.

Funk, de 82 anos, e Daemen foram as pessoas de maior e menor idade a viajarem ao espaço em um voo de 10 minutos. A viagem de 12 de outubro replicará a anterior.