Billie Eilish vai se apresentar na cerimônia do Oscar 2020

Aos 18 anos e grande vencedora do Grammy este ano, a americana Billie Eilish foi convidada a se apresentar na cerimônia de entrega do Oscar 2020, que será realizada no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles. O anúncio foi feito pela Academia e por Billie Eilish em seus perfis no Twitter.

Não está claro como será essa performance. As apresentações musicais na cerimônia do Oscar têm relação com a categoria melhor canção - são apresentadas as músicas concorrentes - ou com a homenagem póstuma. É provável que sua performance ocorra neste momento.

Billie Eilish foi a escolhida para compor (com o irmão Finneas) e interpretar a música tema do novo filme de James Bond - Sem Tempo Para Morrer. O filme está previsto para estrear em abril deste ano.

A cantora lançou seu primeiro single, Ocean Eyes, em 2016 e já conquistou uma legião de fãs. Billie Eilish vem ao Brasil em maio para shows em São Paulo e no Rio como parte de sua turnê Where Do We Go?