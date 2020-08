Ben Cross, ator inglês de 'Carruagens de Fogo', morre aos 72 anos

O ator inglês Ben Cross, mais conhecido por interpretar o protagonista do vencedor do Oscar de melhor filme Carruagens de Fogo (1981), morreu aos 72 anos em Viena nesta terça-feira, 18. Ele também viveu o personagem Sarek, no reboot de Star Trek (2009).

As informações foram confirmadas pela família do ator ao site Deadline.

Com formação na Royal Academy of Dramatic Arts, em Londres, o ator viveu uma série de papéis no teatro antes de consolidar sua carreira no cinema com Uma Ponte Longe Demais (1977), de Richard Attenborough.

Quatro anos depois, ele estrelaria o sucesso de público e vencedor de quatro Oscars Carruagens de Fogo, sobre dois atletas que competem nas Olímpiadas de 1924.

Em 1995, o ator fez o antagonista de Richard Gere em Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, e em 2009 foi Sarek, no Star Trek de J. J. Abrams.

Entre seus trabalhos mais recentes, estão a série Pandora, do canal CW, e o filme The Last Letter from Your Lover, ainda a ser lançado pela Netflix, com Shailene Woodley e Felicity Jones.