Ben Affleck voltará a ser o Batman no novo 'The Flash'

O ator e diretor Ben Affleck aceitou reviver o seu papel de Batman no novo filme do universo da DC, The Flash, com planos de ser lançado na metade de 2022. O filme será dirigido por Andy Muschietti (das adaptações recentes de It) e estrelado por Ezra Miller.

Ali, o Flash vai romper as leis da física e chegar a outras dimensões, em que encontrará versões alternativas dos outros heróis da DC. As informações são da revista americana Vanity Fair.

Affleck recebeu o roteiro na semana passada e já aceitou fazer parte do projeto. Outros "Batmen" também devem aparecer para o personagem principal.

A nova aparição de Affleck — que interpreta o personagem desde 2016 em filmes como Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016) e Liga da Justiça (2017) — não interrompe ou entra no caminho da produção do novo Batman com Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves, cujo trabalho deve ser retomado nos próximos meses, depois de ter as filmagens interrompidas pela pandemia.

