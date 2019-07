Ben Affleck e Matt Damon voltam a atuar juntos em filme dirigido por Ridley Scott

Ridley Scott dirigirá Ben Affleck e Matt Damon no novo longa-metragem The Last Duel, informou nesta segunda-feira o portal especializado Deadline.

Affleck e Damon voltarão a trabalhar juntos como roteiristas pela primeira vez desde que ganharam o Oscar de melhor roteiro original por Gênio Indomável (1997). Nicole Holofcener, que foi indicada ao Oscar de melhor roteiro adaptado por Poderia Me Perdoar? (2018), também assinará o novo filme.

Baseado no romance homônimo de Eric Jager, The Last Duel conta a disputa entre dois cavaleiros na França medieval que se enfrentam em um duelo após um deles acusar o outro de violar a sua esposa.

The Last Duel voltará a reunir Scott e Damon, que como diretor e protagonista deram forma à elogiada ficção científica Perdido em Marte (2015).

O tema dos combates por duelo não é estranho a Scott, que estreou no cinema com o filme Os Duelistas (1977) sobre o confronto entre dois homens na época napoleônica.