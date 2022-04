Belas Artes exibirá 'Amélie Poulain' com trilha sonora ao vivo

O projeto Belas Sonoriza do Cine Petra Belas Artes, em São Paulo, vai exibir o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, com música ao vivo. A sessão ocorre no dia 1º de maio, mas os ingressos começam a ser vendidos na segunda-feira, 11 de abril.

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain completa em 2022 duas décadas de lançamento. Estrelado por Audrey Tatou, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Narra a história de Amélie, que desde a infância enxerga o mundo por meio de uma rica imaginação, que leva consigo para a vida adulta.

Um dos motivos de sucesso do longa, que no Brasil está disponível no serviço Globoplay, foi justamente a trilha sonora, assinada por Yan Tiersen. Sua música combinava instrumentos como piano, acordeon, harpa, banjo, guitarra e vibrafone, construindo um músico sonoro tão rico quanto a imaginação da protagonista. E venceu o César de melhor trilha sonora em 2002.

No Belas Sonoriza, a apresentação musical ficará a cargo do compositor Anselmo Mancinim, que já foi finalista do Transatlantyk Instant Composition Contest, dedicado à criação de trilhas sonoras em tempo real. Ao seu lado estarão Camila Borges (acordeom), Thiago Righi (bandolim), Catarina Schmitt (viola e rabeca), e Everton Barba (bateria e percussão).