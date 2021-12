'Being the Ricardos' traz Nicole Kidman como Lucille Ball no streaming

Nicole Kidman está se divertindo. A atriz australiana teve sua primeira chance de fazer uma comédia pastelão ao interpretar a amada comediante norte-americana Lucille Ball em Being the Ricardos e está adorando.

“Em Moulin Rouge, fiz um pouco de comédia pastelão e coisa e tal, mas raramente tive acesso a fazer estas coisas”, disse Nicole. “Foi uma glória de fazer... foi muito libertador e empolgante e fazer as pessoas rirem também é meio que ‘o quê? Isso até que é divertido!’.”

Being the Ricardos, que estreia na Amazon Prime na terça, 21, vai aos bastidores da série cômica dos anos 1950 I Love Lucy para mostrar uma semana na vida de Ball e de seu colega de elenco e marido na vida real, Desi Arnaz, interpretado por Javier Bardem.

A carreira de Ball é ameaçada por acusações de que ela é comunista e a vida pessoal do casal é abalada por rumores de que Arnaz a está traindo. Ela ainda descobre que está grávida.

A escalação inicial de Nicole foi recebida com hostilidade nas redes sociais no início deste ano, já que fãs se queixaram de que a estrela de Big Little Lies não se parece com a exuberante Ball. A crítica abalou a atriz enquanto ela se preparava para gravar o filme, mas o diretor e roteirista Aaron Sorkin a convenceu a desdenhar os comentários: “Eu havia dito sim ao papel. Depois pensei ‘ai minha nossa, talvez não esteja certa’, (Sorkin) acreditou em mim até quando eu não acreditei em mim mesma.”/ Com informações da agência Reuters