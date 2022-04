Filme 'Elvis', de Baz Luhrmann, será exibido no Festival de Cannes em maio

Elvis, novo filme do diretor australiano Baz Luhrmann, será exibido no Festival de Cannes em maio, anunciaram os organizadores do evento. Luhrmann é o único cineasta que abriu o festival francês duas vezes, com Moulin Rouge (2001) e O Grande Gatsby (2013).

Leia Também Filme sobre vida de Elvis Presley ganha trailer; assista

No filme do cineasta australiano, Elvis Presley é interpretado por Austin Butler e Tom Hanks está no papel do empresário do astro do rock, o coronel Tom Parker, enquanto Olivia DeJonge interpreta Priscilla Presley. Todos estarão presentes na Croisette, sede do festival.

O filme "aborda a complexa relação entre Presley e Parker ao longo de mais de 20 anos, da ascensão de Elvis (...) a seu status de estrela sem precedentes, enquanto os Estados Unidos passavam por enormes mudanças socioculturais e perderam sua inocência", afirmou a organização do festival em um comunicado. Elvis tem a estreia mundial programada para entre 22 e 24 de junho.

Outro filme de grande estúdio que será exibido em Cannes é Top Gun: Maverick, de Tom Cruise. O festival acontecerá de 17 a 28 de maio. Os filmes da mostra oficial serão anunciados nos próximos dias.

Luhrmann ganhou fama em Cannes com Vem Dançar Comigo, exibido na mostra "Un Certain Regard" em 1992.