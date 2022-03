Bafta 2022: 'Ataque dos Cães' leva melhor filme e 'Duna' mais prêmios

O filme de faroeste Ataque dos Cães conquistou os dois principais prêmios da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta) neste domingo, 13, vencendo nas categorias de melhor filme e direção para Jane Campion, enquanto o épico de ficção científica Duna levou o maior número de prêmios.

A cineasta neozelandesa Campion encerrou um fim de semana de sucesso para seu longa-metragem de retorno, após triunfar nas principais categorias do prêmio Directors Guild of America, em Beverly Hills, no dia anterior. "Jane... você é uma visionária cuja trilha percorreu os últimos 30 anos de cinema com histórias sobre os silenciados, os subrepresentados e os incompreendidos", disse a produtora Tanya Seghatchian ao receber o prêmio em nome de Campion, que não compareceu. "Você inspirou legiões de mulheres a encontrar suas vozes. Estamos aqui por causa de você."

Apresentada pela comediante e atriz australiana Rebel Wilson, a cerimônia deste ano, conhecida como Bafta, marcou seu retorno como o usual evento luxuoso de tapete vermelho no Royal Albert Hall de Londres, após a edição do ano passado ter sido virtual devido à pandemia de Covid-19. Houve referências à guerra na Ucrânia, com alguns dos indicados usando fitas e botoms nas cores da bandeira ucraniana, azul e amarelo, ou falando sobre a crise no palco e no tapete vermelho.

Duna, uma adaptação gigantesca do romance de Frank Herbert, de 1965, liderou as indicações, com 11, especialmente nas categorias técnicas e de criatividade. O filme levou cinco prêmios. Belfast, a comédia dramática semiautobiográfica de Kenneth Brannagh, ambientada no início das três décadas de conflito na Irlanda do Norte, venceu na categoria de melhor filme britânico. O remake de Amor, Sublima Amor de Steven Spielberg ganhou dois prêmios, incluindo o de melhor atriz coadjuvante para Ariana DeBose.

Recém-premiado pelo Screen Actors Guild (SAG), Troy Katsur, que é surdo, venceu como melhor ator coadjuvante por No Ritmo do Coração, uma história de amadurecimento sobre o único membro ouvinte de uma família surda. Will Smith, que não compareceu ao evento, conquistou o prêmio de melhor ator por interpretar o pai das tenistas campeãs Venus e Serena Williams em King Richard: Criando Campeãs, enquanto Joanna Scanlan venceu o de melhor atriz pelo papel de uma viúva que descobre um segredo devastador de seu falecido marido em After Love.

Lista de vencedores do Bafta 2022

Abaixo estão os principais vencedores da maior premiação do cinema britânico.

MELHOR FILME: Ataque dos Cães

MELHOR FILME BRITÂNICO: Belfast

DIREÇÃO: Jane Campion, Ataque dos Cães

ATOR PRINCIPAL: Will Smith, King Richard: Criando Campeãs

ATRIZ PRINCIPAL: Joanna Scanlan, After Love

ATOR COADJUVANTE: Troy Kotsur, No Ritmo do Coração

ATRIZ COADJUVANTE: Ariana DeBose, Amor, Sublime Amor

ROTEIRO ORIGINAL: Licorice Pizza

ROTEIRO ADAPTADO: No Ritmo do Coração

FILME DE LINGUA NÃO INGLESA: Drive My Car

ANIMAÇÃO: Encanto

TRILHA SONORA: Duna, Hans Zimmer