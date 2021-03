'Bad Luck Banging or Loony Porn', de Radu Jude, ganha o Urso de Ouro em Berlim

Bad Luck Banging or Loony Porn, do romeno Radu Jude, foi anunciado como o vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim, que acontece até esta sexta-feira, 5, em formato digital. A organização espera fazer uma edição ao vivo em junho, quando haverá a cerimônia de premiação oficial.

Bad Luck Banging or Loony Porn começa como o título em inglês sugere, com cenas explícitas de sexo. É um vídeo caseiro, que cai na internet e vira de ponta-cabeça a vida da professora Emi (Katia Pascariu), colocando em discussão a natureza das redes sociais, do “cancelamento” de pessoas, do que se espera dos outros e principalmente das mulheres. O filme foi rodado durante a pandemia e traz os atores usando máscaras.

O Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri ficou com o japonês Wheel of Fortune and Fantasy, de Ryusuke Hamaguchi, um delicado tríptico sobre coincidências e relacionamentos complicados entre desconhecidos.

O Urso de Prata de Prêmio do Júri foi para o documentário Mr Bachmann and His Class, da alemã Maria Speth, sobre o professor Dieter Bachmann e sua abordagem amorosa e sem rodeios com pré-adolescentes, em geral imigrantes ou filhos de imigrantes em Stadtallendorf, uma pequena cidade que se industrializou sob o nazismo, com trabalho forçado de judeus e outras pessoas presas num campo de concentração da região.

O húngaro Dénes Nagy levou o Urso de Prata de direção por seu longa-metragem de estreia na ficção, Natural Light, sobre o membro que tenta se manter puro numa unidade do exército da Hungria encarregada de caçar membros da resistência nos territórios da União Soviética ocupados pelos nazistas.

A alemã Maren Eggert ganhou o Urso de Prata de interpretação por I’m Your Man – o Festival de Berlim deixou de dividir a premiação de atuação entre homens e mulheres. Ela interpreta uma pesquisadora que resiste ao charme calculado de um robô com quem precisa conviver por três semanas.

O Urso de Prata de interpretação coadjuvante foi para Lilla Kizlinger, de Forest – I See You Everywhere, do húngaro Bence Fliegauf.

O sul-coreano Hong Sang-soo levou o Urso de Prata de roteiro por Introduction, um filme em vários tempos sobre apresentações e relacionamentos.

E Yibrán Asuad venceu o Urso de Prata de contribuição artística pela montagem de A Cop Movie, do mexicano Alonso Ruizpalacios, um documentário com elementos ficcionais sobre policiais mexicanos.

O júri da Competição foi formado por seis cineastas vencedores do Urso de Ouro no passado: Ildikó Enyedi (Hungria), Nadav Lapid (Israel), Adina Pintilie (Romênia), Mohammad Rasoulof (Irã), Gianfranco Rosi (Itália) and Jasmila Žbanić (Bósnia e Herzegovina).

Mostra Encontros

O melhor filme da mostra Encontros foi We, de Alice Diop, com o Prêmio Especial do Júri para o vietnamita Taste, de Lê Bao.

Os suíços Ramon e Silvan Zürcher, por The Girl and the Spider, e o canadense Denis Côté, por Social Hygiene, empataram no prêmio de melhor direção.

Rock Bottom Riser, do português Fern Silva, levou uma menção especial.

O júri era formado pela programadora francesa Florence Almozini, a diretora artística argentina Cecilia Barrionuevo e o autor e crítico alemão Diedrich Diederichsen.