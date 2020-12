'Bacurau' é o melhor filme estrangeiro no New York Film Critics Awards

Os ventos estão bons para o filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Após figurar na lista de melhores filmes do ex-presidente dos EUA, Barack Obama, a produção foi eleita o melhor filme estrangeiro no New York Film Critics Awards. Considerado uma prévia do Oscar, o anúncio foi feito na sexta, 18.

O diretor do filme festejou a premiação. "Acho que em 40 anos, só dois outros brasileiros receberam esse prêmio, 'Pixote', do Babenco, e 'Cidade de Deus', do Meirelles. Grato."