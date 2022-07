Amy Winehouse: Filme sobre a cantora terá diretora de '50 Tons de Cinza'

A cineasta britânica Sam Taylor-Johnson, responsável pela primeira parte da saga 50 Tons de Cinza, vai dirigir um filme biográfico sobre a vida de cantora Amy Winehouse, intitulado Back to Black. Segundo o jornal Deadline, depois de anos de espera em que vários projetos para retratar a vida do artista londrino falharam, este filme tem a aprovação da família de Winehouse.

Por trás do roteiro da aguardada cinebiografia estão o também britânico Matt Greenhalgh e a produtora francesa Studiocanal, que tem subsidiárias no Reino Unido, onde as filmagens devem começar assim que o elenco for selecionado.

As primeiras descrições do roteiro falam de um filme que vai mostrar início de carreira da cantora nos bares de jazz de Londres até sua ascensão ao etrelato, graças ao aclamado álbum Back to Black e sucessos como Rehab ou You Know I'm No Good.

Também abordará o lado sombrio da fama e os problemas que Amy enfrentou com o vício, que a levaram à sua trágica morte em 2011, quando ela tinha apenas 27 anos.

Embora o novo projeto esteja em uma fase muito inicial, fontes consultadas pela revista Variety afirmam que a diretora quer que o papel do protagonista seja de uma figura desconhecida do grande público. Aliás, esta longa tem a aprovação do pai do cantor, Mitch Winehouse, que já participou num documentário da BBC sobre o décimo aniversário da morte da filha.

A vida de Amy Winehouse já foi tema de documentário no passado, com o polêmico e vencedor do Oscar de 2015 Amy, do diretor Asif Kapadia, duramente criticado por seu pai por não o deixar em um bom lugar.

A BBC, por sua vez, lançou dois documentários: um com a aprovação do pai, Reclaiming Amy, e outro com a versão da afilhada, Amy Winehouse & Me: Dionne's Story.