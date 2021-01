'Babenco', de Bárbara Paz, está oficialmente na disputa por duas categorias do Oscar

O filme Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, de Bárbara Paz, foi oficialmente anunciado como participante de duas categorias do Oscar: Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional, novo nome para o antigo Melhor Filme Estrangeiro. A nomeação foi divulgada nesta quinta, 28, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Leia Também Bárbara Paz participa de evento para divulgar 'Babenco' na corrida pelo Oscar

Foram divulgados 93 participantes para a estatueta de Internacional e 238 postulantes entre os documentários. Uma lista de 15 escolhidos em cada categoria será divulgada no dia 9 de fevereiro.

"Agora, é manter os dedos cruzados. Não é fácil, mas milagres acontecem", disse Bárbara ao Estadão. O documentário acompanha os últimos meses de vida de Hector Babenco, cineasta que completaria 75 anos no domingo, 31. Ele morreu em 2016.

A Academia divulgou também uma lista com 27 animações que vão disputar essa categoria, incluindo Soul, Bob Esponja: O Incrível Resgate e Trolls 2. Todos os candidatos são também elegíveis para as demais categorias do Oscar, incluindo a principal, de melhor filme.

As listas dos finalistas de cada categoria serão divulgadas no dia 15 de março e a festa de premiação continua prevista para o dia 25 de abril.