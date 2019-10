Aves de Rapina: veja primeiro trailer do filme de Arlequina após rompimento com o Coringa

A Warner Brothers divulgou nesta terça-feira, 1º, o primeiro trailer de Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. O filme dará continuidade à história de Harley Quinn, a Arlequina (Margot Robbie), e mostrará como a personagem lida com o término de seu relacionamento com o Coringa.

No trailer, é possível ver Harley Quinn vivendo os altos e baixos de um fim de relacionamento e questionando o propósito da existência de uma arlequina: “A função do arlequim é servir. Ele não é nada sem um amo. E ninguém dá a mínima para o que somos além disso”, diz ela nos primeiros segundos do vídeo.

Quando Harley Quinn monta uma equipe formada por Canário Negro, Renee Montoya e Caçadora, ela parece ganhar uma nova vida. Elas se juntam para proteger uma jovem do mafioso Roman Sionis, o Máscara Negra (Ewan McGregor).

Margot Robbie (Eu, Tonya) volta a interpretar a Arlequina. O elenco também conta com Ewan McGregor (Moulin Rouge), Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez e Jurnee Smollett-Bell. O longa é dirigido por Cathy Yan (Dead Pigs) e chega aos cinemas em 6 de fevereiro de 2020.