'Aves de Rapina': perguntas e respostas sobre o filme

Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa finalmente estreia nesta quinta-feira, 6, e a recepção crítica ao filme tem sido positiva: o Rotten Tomatoes dá a ele 89% de aprovação com a média de 72 resenhas. Mas mais importante do que os números é que o filme se insere decidido numa das discussões mais latentes do mundo contemporâneo, o feminismo.

Aliada à direção extravagante de Cathy Yan, recheada de boas cenas de ação, essa inserção deve fazer o filme ser um novo sucesso de bilheterias para a DC, que parece aos poucos encontrar seu caminho no coração dos cinéfilos. Além disso, há Margot Robbie, caminhando para ser uma das maiores estrelas de cinema do mundo.

Veja abaixo respostas para algumas das principais perguntas sobre o filme (a quantidade de spoilers é limitada ao mínimo).

Qual é a história da Arlequina?

A história da Arlequina é rapidamente recapitulada logo no início de Aves de Rapina. Ela foi abandonada pelo pai ainda muito jovem, e encaminhada para um colégio interno, onde foi criada por freiras abusivas e estritas. Mesmo assim, ela consegue estudar, fazer faculdade de medicina, se especializar em psiquiatria e ir trabalhar no Asilo Arkham. Ali, ela conhece um dos pacientes — o Coringa — e se apaixona por ele. Os dois escapam do manicômio e constróem um relacionamento, e em algum momento ela cai num barril de produtos químicos que lhe dão suas habilidades. Mais tarde, o Coringa (o de Jared Leto, não o de Joaquin Phoenix) termina o relacionamento e ela agora deve lidar com o coração partido. É aqui que Aves de Rapina começa.

Aves de Rapina tem relação com o filme Esquadrão Suicida?

Sim. Aves de Rapina é o oitavo filme do Universo Expandido da DC, e um derivado (spin-off) de Esquadrão Suicida. Não custa lembrar que a Arlequina de Margot Robbie foi unanimente escolhida como a melhor coisa do filme de 2016. Entretanto, nenhum outro personagem do Esquadrão reaparece aqui.

Quem são as outras heroínas de Aves de Rapina?

Caçadora, Helena Bertinelli (Huntress, interpretada por Mary Elizabeth Winstead): mesmo com menos tempo de tela do que as outras, a assassina em busca de vingança feita por Winstead mistura humor e ação numa atuação muito boa da atriz, revelada na série Fargo.

Canário Negro, Dinah Lance (Black Canary, interpretada por Jurnee Smollett-Bell): dona de uma voz poderosa, ela inicia o filme como cantora do clube noturno do vilão, Roman Sionis (Ewan McGregor). Uma boa dose de sororidade, porém, vai entrar em jogo quando ela precisar decidir de que lado realmente está.

Renee Montoya (intepretada por Rosie Perez): a detetive não galgou degraus mais altos na polícia de Gotham porque continuamente seus parceiros levam o crédito por suas ações inteligentes. Aqui, pelo bem de Cassandra Cain, ela vai topar se juntar ao grupo da Arlequina.

Cassandra Cain (interpretada por Ella Jay Basco): seu imenso talento em bater carteiras a faz encontrar um objeto procurado por todo o submundo de Gotham. Quando Sionis coloca uma recompensa milionária pela garota, um exército de mercenários começa a caçá-la pelas ruas da cidade, e sua melhor chance parece ficar ao lado da anti-heroína principal.

O relacionamento da Arlequina e do Coringa aparece no filme Aves de Rapina?

Sim, embora o Coringa de fato não apareça no filme.

Quando a personagem Arlequina surgiu? Quando foi sua primeira aparição nos quadrinhos?

A personagem foi criada por Paul Dini e Bruce Timm e apareceu pela primeira vez em setembro de 1992, na série Batman: The Animated Series. Depois, sua primeira aparição nos quadrinhos se deu em The Batman Adventures #12 (Setembro de 1993)

A personagem Arlequina é inspirada em uma pessoa real?

Sim. Um dos criadores da personagem, Paul Dini, é amigo desde os tempos da faculdade de Arleen Sorkin, atriz e comediante americana. Em um dos episódios da série Days of Our Lives, Sorkin aparece vestida como "boba da corte", e alguns aspectos da personalidade da atriz foram incorporados à Arlequina (Sorkin também dublou a personagem na série animada).

Quem é Margot Robbie, a atriz que interpreta a Arlequina?

Margot Robbie é uma atriz e produtora australiana, nascida em Dalby, Queensland, no dia 2 de julho de 1990, e que já acumula duas indicações ao Oscar. Ela começou sua carreira com filmes independentes e novelas na Austrália, antes de ter um dos papéis principais na série americana Pan Am (2011-12), da ABC. Em 2013, ela foi apresentada ao mundo por seu papel em O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, onde fez o par romântico de Leonardo DiCaprio.

Nos anos seguintes, participou de diversos filmes do mainstream de Hollywood, inclusive Esquadrão Suicida (2016). Em 2018, foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua atuação em Eu, Tonya, e em 2020 está indicada novamente, dessa vez como atriz coadjuvante, pela atuação em O Escândalo. Ela também é uma das fundadores e sócias da LuckyChap Entertainment, produtora de cinema que também assina Aves de Rapina.

Veja o trailer de Aves de Rapina: