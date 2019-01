Audiência do Globo de Ouro nos EUA é menor, mas evita queda maior

LOS ANGELES - A audiência da edição deste ano do Globo de Ouro nos Estados Unidos caiu cerca de 2%, mas uma série de filmes e celebridades populares entre os indicados ajudaram a cerimônia a evitar uma tendência de quedas bem maiores entre os grandes eventos de entretenimento.

Foram registrados 18,6 milhões de telespectadores da premiação de domingo à noite, que teve a cinebiografia Bohemian Rhapsody e Lady Gaga entre os grandes vencedores. O número é menor do que os 19 milhões que assistiram à cerimônia em 2018, mostraram dados da Nielsen divulgados na segunda-feira, 7, pela emissora NBC, do conglomerado Comcast Corp.

O Globo de Ouro deu o pontapé inicial da temporada de premiações em Hollywood, que culmina com a cerimônia do Oscar, em fevereiro, cujos indicados serão divulgados em 22 de janeiro.

A cerimônia de três horas do Globo de Ouro, apresentada pelos atores Sandra Oh e Andy Samberg, foi a atração mais vista no horário nobre da TV dos EUA desde o Oscar de março do ano passado, com a exceção do noticiário e de eventos esportivos, segundo a NBC.

A pequena queda no número total de telespectadores evitou uma tendência que resultou em quedas de 15% nas cerimônias do Oscar e do Grammy em 2018.