Atriz de 'Hellboy' e 'Legalmente Loira', Selma Blair enfrenta esclerose múltipla

Em luta contra a esclerose múltipla, a atriz americana Selma Blair publicou no último domingo, 4, uma foto em que aparece sentada em frente a uma piscina.

Na legenda, a atriz se descreve como ‘mãe feliz’ e manda um abraço aos seguidores. Cinco dias antes, Selma havia postado uma foto dentro de uma banheira, mostrando hematomas em suas pernas, com a legenda “Insônia (...) Com medo e vontade de chorar (...) O começo é difícil, eu tenho que lembrar”.

Diagnosticada em outubro de 2018, Selma tem usado o Instagram para compartilhar sua rotina com os fãs. Nas postagens, dá detalhes sobre as adversidades que enfrenta e o tratamento que faz. No momento, a atriz está com baixa resistência no sistema imunológico e precisa tomar cuidado especial com a saúde.

Selma Hair ficou conhecida pelos papeis nos filmes Legalmente Loira (2001) e Hellboy (2008), em que interpretou, respectivamente, os personagens Vivian Kensington e Liz Sherman.

Esclerose múltipla

A esclerose múltipla é uma doença autoimune que faz com que células de defesa não reconheçam o próprio organismo e ataquem o sistema nervoso central, causando lesões. Entre os sintomas, estão perda dos movimentos e da sensibilidade, distúrbio de linguagem, fraqueza, surtos e convulsões.

Embora ainda não tenha cura, a doença não reduz a expectativa de vida dos pacientes. Cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo têm a doença, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). As causas da doença ainda não são conhecidas.