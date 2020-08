Atriz Alice Braga abre nova era de latino-americanos como super-heróis em Hollywood

Atriz brasileira mais bem-sucedida em Hollywood, Alice Braga lidera a primeira grande safra de super-heróis latino-americanos no cinema ao interpretar a médica Cecília Reyes em Os Novos Mutantes, um mix da fantasia das histórias em quadrinhos com toques de terror.

"Foi uma linda experiência. Estou cheia de projetos maravilhosos de super-heróis. Também fiz a personagem de Sol Soria no segundo filme de Esquadrão Suicida. Foi bem legal e me diverti muito", disse a artista em entrevista à Agência EFE.

O sorriso brilhante em seu rosto mostra como ela está feliz por esse projeto, que foi filmado em 2017. “Foi muito bom fazer esse filme. Adorei a experiência porque Cecília Reyes é uma personagem que pertencia a outro quadrinho e que o diretor Josh Boone trouxe para Os Novos Mutantes."

“Ela é uma mulher do Bronx, mas de origem porto-riquenha. E me parece muito especial que Josh tenha incorporado outro personagem latino ao projeto. Bem, Mancha Solar já estava lá, o super-herói feito por Henry Zaga", disse a atriz.

Este filme está inserido no universo dos X-Men, A Dra. Cecília Reyes é uma mutante especializada em cirurgia de trauma. Seu superpoder é criar um campo de força através de seu corpo. Ao contrário de outros personagens de quadrinhos e filmes, ela se junta à equipe por necessidade, embora o que mais gostaria é de ter uma vida normal.

Alice fala de Reyes da mesma forma quando trata de sua Teresa Mendoza - brasileira é a série protagonista da série A Rainha do Sul (Queen of the South) e garante que a Dra. Reyes é um desses personagens que podem ser descritos como "vilões, mas também suas ações podem ser compreendidas”.

“Para mim, foi um desafio porque nunca tinha participado de um filme assim e eu me diverti muito. Estou muito feliz por finalmente o filme estar chegando ao cinema, mesmo neste contexto de pandemia”, disse.

O fim de uma maldição?

O "finalmente" de Alice Braga se refere aos quase três anos que demorou para o filme chegar até o público. O primeiro trailer foi lançado em outubro de 2017 e uma estreia era esperada para 2018.

Crises corporativas, como a venda da Fox para a Disney, a decisão de lançar primeiro X-Men: Fênix Negra (2019) mais o coronavírus causaram uma série de atrasos que quase ameaçaram o futuro do filme, que chega agora aos cinemas dos Estados Unidos. Além de Alice Braga, o elenco conta com Maisie Williams (Game of Thrones) e Charlie Heaton (Coisas Estranhas).

A trama de Os Novos Mutantes ocorre em um hospital, onde cinco adolescentes estão detidos contra sua vontade por causa de seus superpoderes.

Mais super-heróis

Além dos personagens de Braga e Zaga, Hollywood já anunciou vários filmes e séries com super-heróis estrelados por atores latinos. Esquadrão Suicida conta com o mexicano Joaquín Cosío, como o general Mateo Suárez, e o argentino Juan Diego Botto no papel de Luna.

A dominicana Zoe Saldana retorna ao seu personagem como Gamora em Gurdiões da Galáxia Vol. 3, enquanto Mulher Maravilha 1984 tem o chileno Pedro Pascal como principal vilão. Por sua vez, Salma Hayek faz parte do filme The Eternals, da Marvel, em que interpreta Ajak, o líder de um grupo de super-heróis que inclui Angelina Jolie.

Além disso, The Flash tem direção do argentino Andy Muschietti, com sua irmã Bárbara sendo a produtora. Para Alice Braga, tudo isto representa “que a abertura do cinema americanos para atores de outros países é verdade". Para Alice, isso é algo muito importante, pois as pessoas gostam de estar representadas na tela.