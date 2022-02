Atores recriam o clássico meme do Homem-Aranha

Para anunciar que Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estará disponível para aluguel nas plataformas digitais a partir de 22 de março, a Sony Pictures trouxe algo muito pedido pelos fãs do ‘miranha’. A recriação do famoso meme do apontamento. Confira:

A cena também foi recriada no filme pelos atores Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa continua em cartaz nos cinemas brasileiros.