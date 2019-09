Atores de 'Star Wars' se reúnem para aquecimento da Force Friday III

Um encontro de gerações. É assim que Star Wars deve comemorar a chegada do Force Friday III, dia em que uma série de produtos pertencentes ao universo da saga deverão chegar às prateleiras de todo o mundo. Previsto para ocorrer às 15h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 26, os fãs poderão acompanhar todo o evento de contagem regressiva da Force Friday por meio do canal de Star Wars no YouTube.

Com transmissão ao vivo direto do Pinewood Studios em Londres, local onde foi realizada a gravação do novo longa da série, fãs ao redor de todo o mundo terão acesso a uma verdadeira experiência Star Wars. Por meio de vinhetas gravadas e entradas ao vivo, os elencos das diferentes gerações dos filmes da saga deverão interagir entre si, em uma grande ação comercial para preanunciar a chegada dos novos produtos. Entre os 'calouros' do universo Star Wars estão Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe) e Joonas Suotamo (Chewbacca). Já marcando presença entre os 'veteranos', deverão comparecer Anthony Daniels (C-3PO) e Billy Dee Williams (Lando Calrissian).

Apesar do Force Day III estar previsto para ocorrer apenas no dia 4 de outubro, a ideia é que o evento da próxima quinta sirva como um aquecimento para deixar os fãs por dentro dos produtos inspirados nas novas produções da saga. Dentre os itens que deverão ser anunciados estão roupas, acessórios, brinquedos, livros, jogos e artigos para o lar - todos previstos para chegar às prateleiras apenas no mês que vem.

Vale lembrar que estão previstos para esse ano os lançamentos do novo longa Star Wars: A Ascensão Skywalker, que deve estrear nos cinemas em 19 de dezembro; do novo jogo Star Wars Jedi: Fallen Order no dia 15 de novembro, e também a estreia da The Mandalorian, primeira série live-action da saga, com previsão de estreia nos Estados Unidos dia 12 de novembro exclusivamente por meio do Disney+, novo serviço de streaming da The Walt Disney Company.

Warwick Davis, conhecido pelos papéis em filmes como Willow e Harry Potter, é quem vai comandar o evento de transmissão direto do Pinewood Studios. Ao mesmo tempo, um seleto grupo de fãs e influenciadores também irão participar de uma festa especial que deverá acontecer simultaneamente na sede da Lucasfilm em São Francisco.

Extremamente aguardada pelos fãs, a Force Friday se tornou um ritual para quem acompanha a saga, consolidando-se como o evento responsável por celebrar a temporada de lançamentos de conteúdos relacionados ao universo Star Wars. Mais detalhes sobre a transmissão da próxima quinta-feira, e outras informações sobre a Force Friday III, podem ser consultadas diretamente no site oficial da saga.