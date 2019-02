Ator suíço Bruno Ganz morre aos 77 anos

O ator suíço Bruno Ganz, famoso por encarnar Adolf Hitler no filme alemão A Queda! As últimas horas de Hitler, morreu neste sábado aos 77 anos em Zurique, informou seu agente.

Nascido em 22 de março de 1941, de pai suíço que trabalhava como mecânico e de mãe italiana, Ganz desenvolveu sua carreira artística no cinema, na televisão e no teatro em língua alemã durante mais de meio século.

Junto ao seu papel protagonista em A Queda! As últimas horas de Hitler, onde encarnou um Führer derrotado nos seus últimos dias no bunker de Berlim, Ganz se destacou pelos seus papéis em filmes de Wim Wenders como O amigo americano.

Fora do cinema em alemão, Ganz esteve às ordens de professores como Francis Ford Coppola e Ridley Scott, participou de filmes como O Leitor e Desconhecido e também trabalhou em produções do cinema francês ou italiano.

No ano passado, os médicos o diagnosticaram com um câncer intestinal, o que o fez iniciar um tratamento com quimioterapia, obrigando o ator a deixar os palcos.