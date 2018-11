Ator que deu voz ao robô HAL 9000, de '2001', morre aos 90 anos

NOVA YORK — O ator canadense Douglas Rain, que interpretou alguns dos personagens mais intrigantes de Shakespeare nos palcos mas que ficou mais conhecido ao dar voz ao computador HAL em 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, morreu aos 90 anos.

A produção do Stratford Festival informou que Rain morreu no domingo, 11, de causas naturais no St. Marys Memorial Hospital, próximo a Ontario. Ele era um dos fundadores do festival e passou 32 anos nos palcos dele, até 1998.

Depois de vários personagens shakespearianos, foi a voz pouco amigável do robô HAL 9000 — o precursor de protótipos como a Alexa da Amazon, ou o Google Home — que fez Rain entrar na consciência do público. Kubrick tinha ouvido a voz de Rain no documentário Universe, de 1960, um filme a que ele assistiu diversas vezes.

Rain havia sido contratado para narrar 2001, mas o diretor teve uma ideia diferente.

HAL é o computador de controle da nave Discovery 1, mas se rebela. Quando o astronauta Dave Bowman pede a HAL para ele abrir as portas de um vagão da nave, HAL diz as célebres palavras: "Desculpe, Dave, eu não posso fazer isso. A missão é importante demais para eu permitir que você a comprometa" ("I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it").

O American Film Institute nomeou HAL como o 13.º maior vilão de todos os tempos, juntando o personagem a uma lista que inclui Hannibal Lecter e Darth Vader.

Douglas Rain era um dos "grandes atores do Canadá" e uma "luz guia no desenvolvimento da atuação no país", disse o diretor artístico do Stratford Festival, Antoni Cimolino.