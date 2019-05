Ator Peter Mayhew, intérprete de Chewbacca em 'Star Wars', morre aos 74 anos

O ator britânico Peter Mayhew, que interpretou Chewbacca em cinco dos oito filmes da saga Star Wars, morreu aos 74 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira. Mayhew, que nunca teve seu rosto mostrado nos filmes, morreu na última terça-feira. Ainda não há informações sobre possíveis causas.

O artista fez sua primeira aparição como o amado personagem Chewbacca no filme de ação de ficção científica Star Wars, de 1977, e coestrelou mais quatro filmes da série: O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi, A Vingança do Sith e O Despertar da Força. Ele também atuou como consultor fora da câmera no último filme da série, O Último Jedi, ajudando a orientar seu sucessor no papel de Chewbacca.

Ele interrompeu a interpretação do personagem devido a motivos de saúde, embora sua família tenha lembrado que, para o retorno heróico em O Despertar da Força, o ator “lutou de seu jeito para deixar de estar preso a uma cadeira de rodas e se manter em pé” mais uma vez como o personagem em 2015.

Ele também trabalhou como consultor fora das telas para o filme de 2017 Os Últimos Jedi, sendo mentor de seu sucessor na interpretação de Chewbacca, Joonas Suotamo, de modo a ensiná-lo como dar vida ao personagem convincentemente.