Ator Jeff Bridges receberá prêmio especial no Globo de Ouro 2019

O ator vencedor do Oscar Jeff Bridges vai receber um prêmio pelo conjunto da sua obra na cerimônia do Globo de Ouro em janeiro, por trabalhos que vão do faroeste Bravura Indômita até a comédia O Grande Lebowsky, disse nesta segunda-feira a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Bridges receberá da associação o Prêmio Cecil B. DeMille, concedido anualmente a uma pessoa que tenha tido um impacto duradouro no mundo do cinema.

O ator de 69 anos já foi indicado a cinco Globos de Ouro e venceu uma vez pelo seu papel de cantor de música country no drama “Coração Louco” de 2009. A mesma performance rendeu a Bridges o Oscar. Outro papel famoso do ator foi o The Dude de O Grande Lebowski, em 1998.

“O conjunto brilhante de trabalhos de Bridges em diversos gêneros conquistou corações e mentes de audiências de todo o mundo por mais de cinco décadas”, afirmou Meher Tatna, da associação de imprensa estrangeira, em comunicado.

O Prêmio DeMille leva o nome do influente diretor de Hollywood. Outros vencedores do prêmio são Oprah Winfrey, George Clooney, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford e Meryl Streep.

O prêmio será entregue no dia 6 de janeiro em Beverly Hills, na Califórnia (EUA).