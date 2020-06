Ator Ian Holm, o Bilbo Bolseiro de 'O Senhor dos Anéis', morre aos 88 anos

O ator britânico Ian Holm, que interpretou Bilbo Bolseiro em O Senhor dos Anéis e Sam Mussabini em Carruagens de Fogo morreu, em Londres aos 88 anos, conforme informou seu representante, nesta sexta, 19.

Membro da Ordem do Império Britânico, Holm "morreu pacificamente no hospital, acompanhado de sua família", disse a fonte, acrescentando que a causa sua morte está relacionada à doença de Parkinson.

Holm, nascido no condado inglês de Essex em 1931, recebeu numerosos reconhecimentos ao longo de sua carreira, incluindo o prestigioso Laurence Olivier Award para o British Theatre, um Bafta por seu papel em The Bofors Canyon (1968) e uma indicação para Melhor Ator Coadjuvante no Oscar por sua atuação como Sam Mussabini em Carruagens de Fogo (1981).

Várias personalidades do mundo do cinema se despediram dele através de redes sociais, como o diretor espanhol Juan Antonio Bayona, que descreveu o ator como "inesquecível" em alguns seus papéis.