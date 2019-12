Ator Iain Glen cancela participação na CCXP

O ator Iain Glen, que interpreta o personagem Jorah Mormont, de Game of Thrones, teve sua participação cancelada na CCXP 2019, que estava marcada para esta quinta (5). Segundo a confirmação feita pela organização do evento, o cancelamento se deu por “um atraso na agenda” de gravações do artista, o que o impediu de embarcar para o Brasil. Ele sairia de trabalhos na Itália para vir a São Paulo. Glen é conhecido ainda pelos papéis de Dr. Isaacs em Resident Evil e por ser Bruce Wayne na série Titãs, da Netflix.

Pelo Twitter, a CCXP confirmou o cancelamento e deu informações para quem havia comprado ingressos: “Acabamos de ser informados de que o ator Iain Glen teve um atraso em sua agenda de gravações e não embarcou para vir à CCXP19. Estamos MUITO decepcionados e lamentamos que isso tenha ocorrido, ainda mais na última hora. Todos que compraram ou agendaram sessões de Fotos & Autógrafos receberão seu dinheiro ou o crédito de agendamento de volta. Para mais informações, por favor entrar em contato com a nossa central de atendimento em atendimento@ccxp.zendesk.com".